Сегодня, 27 сентября, на заседании комитета регионального парламента по бюджету стало известно, что в Саратове массово увольняются мировые судьи, а на другие вакансии чиновников не могут найти по несколько лет. Об этом заявил Роман Бусаргин.

По данным председателя правительства, в регионе очень большая текучка кадров на судебных участках мировых судей. 40% уволившихся служащих составляют сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, в аппарате уполномоченного по правам ребенка их 20%, а в министерстве строительства и ЖКХ области - 18%, в министерстве сельского хозяйства области - 15%.

Роман Бусаргин также сообщил, что некоторые вакансии на госслужбе пустуют годами, так как не являются привлекательными для соискателей. На место начальника специализированного отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления по делам ЗАГС не могут найти человека уже 5 лет и 11 месяцев, а на место начальника организационно-правового отдела комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве - почти 2 года.

В Саратовской области на протяжении нескольких лет среднемесячное количество вакансий в государственных органах составляет порядка 200. Средний возраст служащих органов государственной власти в регионе достиг 47 лет, и эта цифра только увеличивается, - рассказал председатель правительства.

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