Депутаты поддержали повышение зарплат саратовским чиновникам на 25 процентов

Сегодня, 27 сентября, в Саратовской областной думе проходит заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности. Рассматривается внесение поправок в региональные законы, которое обеспечит повышение зарплат чиновников региона на 25%. Инициатором проекта стал председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Депутатам облдумы планируют поднять зарплату с 135 тысяч до 168 тысяч. Вырастет также начисление средств для министров и заместителей министров, аудиторов Счетной палаты и других госслужащих. В течение трех оставшихся месяцев 2021 года из бюджета на эти цели будет дополнительно направлено 290 миллионов рублей.

Расходы на содержание чиновничьего аппарата в прошлом году составляли 2,6% от доходов общего регионального бюджета, а по итогам семи месяцев этого года- 2,2%. Между тем федеральные нормы позволяют выделять на эти нужды до 3,3% доходов.

- Сейчас же из-за низких зарплат специалисты уходят в другие регионы. Некоторые специалисты идут на работу в такси, - пояснил Роман Бусаргин.

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