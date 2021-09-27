В Ртищево 81-летняя обожгла голову из-за взрыва газа

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Ртищево 81-летняя женщина пострадала при хлопке газа у себя дома, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, инцидент произошел 26 сентября в квартире на улице 60 лет Октября. Около 8:00 пожилая женщина вышла на кухню, где включила газовую плиту. В этот момент раздался хлопок газа, вследствие чего женщина получила ожоги головы и рук. Коме того, в квартире выбило стекла в жилой комнате и лоджии. На шум отреагировали соседи. Они вызвали пострадавшей бригаду скорой помощи. Женщину доставили в больницу. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. В квартире также находился 83-летний супруг жительницы Ртищево. Он спал в комнате и не пострадал.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия. Выяснилось, что соединение труб котла и газопровода было неплотным, что могло привести к утечке и скоплению газово-воздушной смеси. Возгорания не произошло.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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