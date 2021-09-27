На дороге в Саратове появился фаллический символ

Жители поселка Солнечный в Саратове заметили огромный фаллический символ на одной из улиц. Теперь горожане потешаются над ситуацией в социальных сетях.

Снимок появился в паблике «Солнечный Саратов» ВКонтакте. Пользователь продемонстрировал фото, сделанное на улице Семенова. Там сейчас ремонтируют дорогу и на песчаном слое, заготовленным под новый асфальт изображен фаллос, рисунок размером в несколько метров. Автор, кажется, тоже попал в кадр: фаллический символ вытоптал один из дорожных рабочих.

- Делают дорогу. Намекают, что готова будет нескоро, - заключили саратовцы, ставшие свидетелями перфоманса.

Дорожный рабочий порадовал саратовцев искусством

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