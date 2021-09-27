Олег Костин: Больных столько, что врачи уже просто не успевают

Сегодня, 27 сентября, глава минздрава Саратовской области Олег Костин обратился к жителям региона в Инстаграм и рассказал о ситуации с растущей заболеваемостью коронавирусом в регионе.

- Растет количество заболевших. В больницу попадают люди, которым нужен кислород, нужна медицинская помощь. Их очень много, врачи практически не успевают обработать все вызовы, хоть и стараются. В больницы попадают только непривитые пациенты. Граждане придумывают любые отговорки, чтобы не проходить вакцинацию: не успел, есть противопоказания… при том что в реальности противопоказаний для прививки практически нет: ее можно делать даже с онкологией и старыми осложнениями, - рассказал Олег Костин.

- Вопрос, почему люди не прививаются, до сих пор остается для меня непонятным. Я теряю друзей, которые не верят в вакцинацию. Призываю еще раз задуматься над своим будущем, - заявил глава минздрава.

Напомним, ранее Саратов попал в поле зрения федеральных СМИ из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. "Первый канал" рассказал о том, что больницы города переполнены зараженными.

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