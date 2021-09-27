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Общество27 сентября 2021 12:54

В Кировском районе Саратова встал трамвай

Наталия Калинина
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Сегодня, 27 сентября, в Кировском районе Саратова было прервано движение одного из трамвайных маршрутов, о чем информирует группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 13:27 прекратилось движение трамваев по маршруту № 11. Они встали у остановки «ул. Бирюзова» и не едут в сторону улицы Осипова.

О причинах сбоя пока нее сообщается.

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