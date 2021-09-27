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Общество27 сентября 2021 12:36

В Ленинском районе Саратова перекроют движение до 7 октября

Наталия Калинина
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Сегодня, 27 сентября, в Ленинском районе Саратова будет перекрыто движение транспорта. Саратовский филиал «Т Плюс» сообщил об этом.

На время плановых ремонтных работ на тепловых сетях будет приостановлено движение транспорта по улице Тверская между Деловой и ул. Вишневой. Движение закрылось сегодня в 12:00 и откроется только к 7 октября.

На месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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