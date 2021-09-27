Еще 24 жителя Саратовской области скончались от коронавируса за сутки

От коронавируса в Саратовской области умерли еще 24 человека. Сегодня, 27 сентября, были опубликованы последние данные оперштаба по смертности от COVID-19 в регионе.

За прошедшие сутки от осложнений при коронавирусе умерли 24 человека: 13 женщин и 11 мужчин в возрасте от 39 до 93 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 2 894 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области COVID-19 заразились 87 864 человека, 302 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 80 157 человек, за сутки — 182.

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