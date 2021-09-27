В Саратовской области 30 школ закрыты из-за гриппа и ОРВИ

В Саратовской области на 27 сентября закрыты 30 школ. Причиной стал карантин по гриппу и ОРВИ. По коронавирусу отправленных на карантин школ нет. Таковы данные регионального министерства образования.

Из-за угрозы распространения COVID-19 в регионе также закрыт «Питерский агропромышленный лицей» вместе с общежитием, где проживали 240 студентов и два детских сада Краснокутского района, в которых 54 воспитанника и 22 воспитателя.

По коронавирусу также закрыты 122 класса в 62-х школах, в которых 4454 ученика и 113 педагогов и 28 групп в 23-х детских садах, в которых 404 ребенка и 55 воспитателей, а также 30 групп в 11-ти профорганизациях, в которых 729 студентов.

Из-за угрозы распространения ОРВИ на дистанционный режим отправлены две профорганизации Балаковского и Озинского районов, в которых 1317, а также 30 школ, в которых 5460 учеников, и четыре детских сада, в которых 143 ребенка.

Из-за ОРВИ перешли на удаленный режим также 136 классов в 36-ти школах, в них 2924 ученика,

23 групп в девяти детских садах, в них 529 малыша.

В восьми ВУЗах области заболели новой коронавирусной инфекцией 275студентов и 112 сотрудников. В четырех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 2285 студентов 123 групп.

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