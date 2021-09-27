«Первый канал» рассказал о переполненных из-за коронавируса больницах в Саратове

«Первый канал» выпустил сюжет о саратовских больницах, переполненных из-за пациентов, поступающих с коронавирусом.

В репортаже говорится о том, что из-за роста заболеваемости ОРВИ в Саратовской области с 27 сентября на дистанционное обучение переводятся школы всех крупных населенных пунктов. Помимо этого вводятся новые ограничения на работу фудкортов и детских комнат в ТЦ.

Далее показаны несколько пациентов с коронавирусом, которые жалуются на тяжелый и долгий ход заболевания.

Попав в стационар, люди выразили сожаления о том, что не прошли вовремя вакцинацию. Корреспондент «Первого канала» сообщил, что в Саратовской области вакцинацию прошли меньше трети населения, хотя сделать прививку сейчас можно в любой поликлинике или даже торговом центре.

В сюжете также отмечалось, что в палатах в Саратовской области «практически нет свободных мест». Напомним, в качестве причин резкого роста заболеваемости ответственные лица называли сезонный рост заболеваемости, массовое возвращение из отпусков и начало учебного года.

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