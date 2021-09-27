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Происшествия27 сентября 2021 11:39

Возле ТЭЦ-5 нашли труп саратовца

Погибшего обнаружила выгуливавшая собаку женщина
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

В следственном комитете по Саратову регионального СУ СКР сообщили, что днем 26 сентября жительница Ленинского района выгуливая собаку между гаражным массивом и ТЭЦ-5, обнаружила тело мужчины. Женщина сообщила в полицию о страшной находке.

Следователи признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле мужчины не обнаружили. По предварительным данным, его смерть наступила около суток назад.

Личность погибшего уже установлена, им оказался 56-летний житель Ленинского района. Сейчас выясняются причины его смерти.