Частный дом в Хвалынске почернел из-за неисправной проводки

Фото из Хвалынска

Вчера, 26 сентября, в Хвалынске произошел пожар в частном доме, об этом информирует ГУ МЧс.

Возгорание было зафиксировано в 15:32 на улице Пугачева. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали два пожарных расчета.

Обгорел частный дом

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.