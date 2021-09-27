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Происшествия27 сентября 2021 11:35

Частный дом в Хвалынске почернел из-за неисправной проводки

Наталия Калинина
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Фото из Хвалынска

Фото из Хвалынска

Вчера, 26 сентября, в Хвалынске произошел пожар в частном доме, об этом информирует ГУ МЧс.

Возгорание было зафиксировано в 15:32 на улице Пугачева. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали два пожарных расчета.

Обгорел частный дом

Обгорел частный дом

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