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Общество27 сентября 2021 11:22

Начальник транспортного управления мэрии Саратова получил выговор

Горожане жалуются на плохую работу общественного транспорта
Источник:kp.ru
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Директору «Транспортного управления» в Саратове Сергею Бровкину объявлен выговор. Это сделал на совещании 27 сентября глава администрации Саратова Михаил Исаев.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, выговор Бровкину объявлен за отсутствие контроля в сфере пассажирских перевозок и неудовлетворительную работу.

Напомним, саратовцы постоянно жалуются на отвратительную работу транспорта в областном центре. Стоять под дождем в очередях на автобусы приходиться даже в центре города, не говоря об окраинных районах.