Начальник транспортного управления мэрии Саратова получил выговор

Директору «Транспортного управления» в Саратове Сергею Бровкину объявлен выговор. Это сделал на совещании 27 сентября глава администрации Саратова Михаил Исаев.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, выговор Бровкину объявлен за отсутствие контроля в сфере пассажирских перевозок и неудовлетворительную работу.

Напомним, саратовцы постоянно жалуются на отвратительную работу транспорта в областном центре. Стоять под дождем в очередях на автобусы приходиться даже в центре города, не говоря об окраинных районах.