Не только берег турецкий, но и Египет: После локдауна саратовцы могут «продлить лето» на популярных курортах

Дмитрий Анпилогов

О туристических направлениях говорили на пресс-конференции в пресс-центре саратовской «Комсомолки». Экспертами выступили председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму при ТПП Саратовской области, директор ТК «Лагуна тур» Дмитрий Анпилогов и директор саратовской сети турагентств TUI Наталья Власова.

Как отметил Дмитрий Анпилогов, организовать свой отдых можно самостоятельно, либо доверить это дело профессионалам. В первом случае важно отсечь всю недостоверную информацию, которой наполнено интернет-пространство: иначе можно не только остаться без отдыха, но и потерять деньги.

- Кстати, вносят свою долю в общую неразбериху и СМИ. Например, пишут: «Открыто такое-то направление». Откуда берут информацию? На сайте Росавиации - ведомство пишет, что разрешило рейсы по этому направлению. Но решение должен принять еще Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Дальше, принимающая сторона должна еще разрешить посещение туристами из России. Этот процесс многоступенчатый, - объяснил Дмитрий Анпилогов.

Туроператоры эту ситуацию мониторят непрерывно и могут подсказать, какие страны для отдыха открыты, и какие условия необходимо выполнить для их посещения. Причем стоимость туров подросла незначительно. «А если посмотреть, как изменились цены в магазинах - то и вообще, можно сказать, туры продаются по той же цене», - заметил директор «Лагуна тур».

Отсечь недостоверную информацию от правдивой отчасти поможет Туристско-информационный центр, открытие которого ожидается в ближайшем будущем.

- В Центре смогут рассказать, где и как можно отдохнуть, а также - сколько это будет стоить. Также на основе отзывов будет составляться рейтинг туров, компаний. Комитету по туризму делать это нельзя, так как это можно расценить за рекламу. А рекламой мы заниматься не можем, - рассказала Виктория Бородянская.

В целом Дмитрий Анпилогов отметил, что туристическая отрасль пережила сложный 2020 год, в том числе - благодаря государственной поддержке, и начала возрождаться. Конечно, что касается ограничений на въезд, пока еще н все страны ведут себя предсказуемо, например, у Южно-Азиатских (Тайланд и т.п.) все может меняться достаточно быстро (а вот Россия, как отметил руководитель турагентства, в этом вопросе последовательна). Но туроператоры эти данные оперативно получают и имеют возможность предложить клиенту скорректировать запланированный отпуск.

- Туристические направления восстанавливаются. Российские и так никуда не исчезали. Открыта Турция, из Саратова вылеты в Анталию три раза в неделю. С конца сентября впервые за долгое время снова есть прямые рейсы в Египет. С 20 сентября раз в 10 дней отправляется рейс в Шарм-Эль Шейх, со 2 октября добавится аэропорт Хургады, раз в неделю будет летать туда самолет из «Гагарина». Думаю, это направление будет популярным, - предположил Дмитрий Анпилогов.

КСТАТИ

Найти подробную информацию о предлагаемых турах по России и за границу можно на сайте https://lagunat.ru или по телефону: (8452) 394-493.