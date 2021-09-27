Саратовская область получит более миллиарда рублей на строительство школ

.

В 2021 году Саратовская область должна получить на строительство школ 334,7 миллиона рублей, в 2022 году – 465,9 миллиона, в 2023 году — 349,9 миллиона рублей. Всего за три года региону планируется выделить на возведение новых школ 1,15 миллиарда рублей. Такие цифры содержатся в постановлении, которое в минувшую пятницу, 24 сентября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего правительство РФ направит в регионы более 74 миллиардов рублей на строительство школ,

В сообщении пресс-службы правительства РФ отмечается, что субсидии получат 34 региона, которые уже подтвердили готовность к предстоящей работе. Деньги пойдут на строительство 128 современных школ.

- Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов, - говорится в сообщении.