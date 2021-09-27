За день в Кировском районе Саратова в больницу попали два пешехода

Вчера, 26 сентября, в Кировском районе Саратова произошли два ДТП с пешеходами. Подробности сообщила пресс-служба городской ГИБДД.

В 8 вечера напротив дома 3280 на Большой Горной 19-летний парень за рулем «ВАЗ-2114» выехал на красный свет и сбил 51-летнюю женщину.

А в 22:33 у дома №64 на Танкистов 45-летняя горожанка на Volkswagen Polo наехала на 19-летнего молодого человека.

Впоследствии аварии в больницу попали оба пешехода.

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