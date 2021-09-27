Исаев потребовал избавить Саратов от незаконных шлагбаумов

Сегодня, 27 сентября, на оперативном совещании глава Саратова Михаил Исаев дал несколько заданий. Напомним, в частности рассматривались вопросы отопления и высадки новых деревьев.

Земельному контролю Исаев поручил провести рейды в частных секторах для нахождения незаконно установленных шлагбаумов:

- У меня находятся десятки жалоб по данному вопросу. Улицы Пшеничная, Алых роз, Андреева, Зеленоостровская, Прудовая – это только маленький перечень адресов, где установлены шлагбаумы. Это недопустимо. Немедленно провести проверки и начать процедуру демонтажа, - цитирует главу города пресс-служба администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.