Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 10:31

Исаев потребовал избавить Саратов от незаконных шлагбаумов

Несанкционированные ограждения устанавливают в частном секторе
Дарья ВасенинаДарья Васенина
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Сегодня, 27 сентября, на оперативном совещании глава Саратова Михаил Исаев дал несколько заданий. Напомним, в частности рассматривались вопросы отопления и высадки новых деревьев.

Земельному контролю Исаев поручил провести рейды в частных секторах для нахождения незаконно установленных шлагбаумов:

- У меня находятся десятки жалоб по данному вопросу. Улицы Пшеничная, Алых роз, Андреева, Зеленоостровская, Прудовая – это только маленький перечень адресов, где установлены шлагбаумы. Это недопустимо. Немедленно провести проверки и начать процедуру демонтажа, - цитирует главу города пресс-служба администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.