Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 10:27

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил ускорить процесс начала отопсезона

Также глава администрации дал задание начать сезонную высадку деревьев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 27 сентября, на оперативном совещании глава Саратова Михаил Исаев дал несколько поручений. Некоторые из них связаны с наступающим отопсезоном.

Мэр дал задание ускорить работы по подключению к теплу объектов соцсферы (на данный момент оно есть в 102 учреждениях), а также совместно с УК подготовить внутридомовые коммуникации к вхождению в отопсезон с 1 октября

Также на совещании глава администрации поручил в рамках сотрудничества с Новобурасским лесопитомником начать сезонную высадку деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.