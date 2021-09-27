Мэр Саратова Михаил Исаев поручил ускорить процесс начала отопсезона

Сегодня, 27 сентября, на оперативном совещании глава Саратова Михаил Исаев дал несколько поручений. Некоторые из них связаны с наступающим отопсезоном.

Мэр дал задание ускорить работы по подключению к теплу объектов соцсферы (на данный момент оно есть в 102 учреждениях), а также совместно с УК подготовить внутридомовые коммуникации к вхождению в отопсезон с 1 октября

Также на совещании глава администрации поручил в рамках сотрудничества с Новобурасским лесопитомником начать сезонную высадку деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.

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