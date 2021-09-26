Саратовец жалуется на игнорирующих аварийные деревья в центре города полицейских

Фото выложили в сеть
Вчера, 26 сентября, в одном из саратовских сообществ в соцсети житель центра города пожаловался на опасные деревья.
На прикрепленных к посту снимках видно, что деревья действительно находятся в плачевном состоянии. Видно, что регулярно на дорогу падают ветви.
- Живём в постоянной опасности! Может все таки увидят, те кто обязан следить за нашей безопасностью! - пишет горожанин, уточняя, что аварийные деревья стоят рядом с полицейским участком на Рабочей, 20.
Саратовец рассказывает, что местные жители неоднократно пытались добиться от правоохранителей опиловки, но тщетно.
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