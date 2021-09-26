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Общество26 сентября 2021 10:55

Саратовец жалуется на игнорирующих аварийные деревья в центре города полицейских

Горожанин выложил фото с места в сеть
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото выложили в сеть

Фото выложили в сеть

Вчера, 26 сентября, в одном из саратовских сообществ в соцсети житель центра города пожаловался на опасные деревья.

На прикрепленных к посту снимках видно, что деревья действительно находятся в плачевном состоянии. Видно, что регулярно на дорогу падают ветви.

- Живём в постоянной опасности! Может все таки увидят, те кто обязан следить за нашей безопасностью! - пишет горожанин, уточняя, что аварийные деревья стоят рядом с полицейским участком на Рабочей, 20.

Саратовец рассказывает, что местные жители неоднократно пытались добиться от правоохранителей опиловки, но тщетно.

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