Молодой саратовец попал в больницу после тройного ДТП в Лысогорском районе

Пострадал 28-летний мужчина
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 26 сентября, в Лысогорском районе Саратовской области произошло тройное ДТП с пострадавшим. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 16:10 на 668 км дороги Р-22 51-летний мужчина на «ВАЗ-21093» столкнулся с Lada Granta под управлением 27-летнего саратовца, а уже этот автомобиль столкнулся с «ВАЗ-21310», за рулем которого был 48-летний водитель.
Столкнулись три авто
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В последствии аварии в больницу попал водитель «Гранты».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.