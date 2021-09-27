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Происшествия27 сентября 2021 10:15

Молодой саратовец попал в больницу после тройного ДТП в Лысогорском районе

Столкнулись три отечественных авто
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Пострадал 28-летний мужчина

Пострадал 28-летний мужчина

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 26 сентября, в Лысогорском районе Саратовской области произошло тройное ДТП с пострадавшим. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 16:10 на 668 км дороги Р-22 51-летний мужчина на «ВАЗ-21093» столкнулся с Lada Granta под управлением 27-летнего саратовца, а уже этот автомобиль столкнулся с «ВАЗ-21310», за рулем которого был 48-летний водитель.

Столкнулись три авто

Столкнулись три авто

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В последствии аварии в больницу попал водитель «Гранты».

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