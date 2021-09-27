Саратовская дачница умерла по дороге в баню

Следователь осмотрел место происшествия Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Заводского района Саратова начали проверку после загадочной смерти местной жительницы. Подробности сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 сентября семейная пара ночевала на даче в СНТ в Елисеевке. Вечером 58-летняя женщина пошла в баню. Её долго не было, и мужчина решил проверить, всё ли в порядке с супругой. Выйдя на улицу, он нашел жену во дворе без признаков жизни. Саратовец вызвал полицию.

Следователь и судмедэксперт осмотрели тело. На голове нашли травму. Судмедэкспертиза установит точную причину смерти горожанки.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.