В Саратове мужчина смял «четырнадцатую» об столб

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 26 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Об этом информирует ГУ ГИБДД региона.

Авария была зафиксирована в 16:00 напротив дома № 13 по улице Панфилова. 24-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате ДТП водитель «четырнадцатой», а также его 21-летний пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.

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