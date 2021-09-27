Саратовская прокуратура добилась выдачи лекарств бывшей узнице концлагерей

Прокуратура Саратовской области добилась выдачи лекарств инвалиду Великой Отечественной войны из Балашовского района. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что престарелая женщина, будучи инвалидом второй группы, бывшим несовершеннолетним узником концлагерей и инвалидом ВОВ, никак не могла добиться выдачи трех наименований жизненно необходимых препаратов.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление руководству уполномоченного органа власти, - говорится в сообщении. Лекарства женщина получила.

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