Рыбаки выловили в середине Волги труп в болотных сапогах

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Рыбаки в районе села Чардым Воскресенского района Саратовской области выдловили труп утопленника. Страшная находка обнаружилась утром 26 сентября на знавительном удалении от берега, когда рыбаки проплывали здесь на лодке.

Вызванные на место ЧП полицейские помогли доставить тело неизвестного мужчины в удлиненных болотных сапогах на берег.

В региональном СУ СУКР сообщили, что при осмотре признаков насильственной смерти при не обнаружено. При этом, по предварительным данным, тело мужчины находилось в воде около недели.

Следователями проводится проверка. Они полагают, что погибший может являться жителем Пензенской области. 16 сентября 2021 года он приехал на рыбалку в Саратовскую область и пропал.