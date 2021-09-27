В двух районах Саратова и двух поселках отключили холодную воду

Сегодня, 27 сентября, в двух районах Саратова нет холодной воды. Об этом сообщают «КВС».

В Ленинском районе для ремонта трубопровода на Таганрогской, 12 примерно до 8 вечера ограничили водоснабжение жителям домов с 4-го по 12-й на этой улице, а также на Елшанской, 7.

А в Заводском районе для устранения повреждений на Монтажной до 3 часов дня продлили вчерашнее отключение абонентов в квадрате Парковая - Маркина - Лесная – Химическая, а также в поселках Тепличный и Калашниково.

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