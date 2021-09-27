В Саратове женщину подозревают в убийстве будущего зятя

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Во Фрунзенском районе Саратова днем 26 сентября произошло убийство.

В квартире дома на улице Советская найден труп 44-летнего мужчины.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом зафиксировали на теле мужчины колото-резаное ранение в области спины. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в региональном СУ СКР, уже есть подозреваемая в преступлении. Следственные действия проводятся с матерью сожительницы погибшего. Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.