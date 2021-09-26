«Лиза Алерт» поблагодарили саратовскую поликлинику за помощь в поисках пожилой горожанки

Ориентировку в соцсеть выложили вчера

Сегодня, 26 сентября, волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о том, что намедни не вернувшуюся домой 79-летнюю женщину нашли живой. Об этом они пишут в соцсети.

Напомним, Валентина Кичатова пропала 22 сентября. Ориентировку на неё поисковики разместили вчера.

- Отдельное спасибо сотрудникам ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №9», - пишут волонтеры.

Всех остальных также благодарят за помощь и просят снять репосты.

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