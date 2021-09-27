В Саратове дождливо и ветрено

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 27 сентября.

В области облачно с прояснениями, дождливо. Ветер веет с Северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15-17 м/с. Температура колеблется от 10 до 15 градусов тепла.

Ночью ветер сменит направление на северное, скорость не изменится, порывы утихнут. Термометры покажут от 3 до 8 градусов выше нуля, при прояснении шкала градусника опустится до -2°С.

В Саратове сейчас +10С. К 10 утра обещают +11С. Днём температура поднимется до +15°С, а к ночи опустится до +9С. Ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду, редкие порывы – до 11 м/с. Значительная облачность. До 3-4 часов дня – дождь.

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