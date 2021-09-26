В Саратове за 20 миллионов продают хриплую морскую свинку-интеллектуала

Фото с сайта объявлений
В Саратове за 20 млн предлагают морскую свинку. Объявление размещено на интернет-платформе для купли-продажи.
Житель Волжского района Даниил Аношкин продает «Редкую эксклюзивную морскую свинку Хрипушку». Высокая стоимость зверя обосновывается незаурядными интеллектуальными способностями:
- Свинка может заинтересовать учёных, так как она начинает эволюционировать, ей нравится стоять на задних лапах, даже когда она не умывается! Умеет улыбаться! Знает команду «Крутись», поддаётся дрессировке;
Свинка лежит, как лягушка
и неординарными вокальными данными:
- Ещё одной её особенностью является врождённые сорванные голосовые связки. Вместо того, чтобы издавать визг, она похрипывает. Проверялась у доктора, не болеет, просто такие голосовые связки, не может долго тянуть звонкий визг.
Также свинка имеет универсальный окрас под настроение (с одной стороны – белая, а с другой – рыжая), обладает навыками модели (что подтверждается предоставленными Даниилом фотографиями) и лежит, вытянув задние лапы, как лягушка.
Фото прикрепили к объявлению
Породу животного определить не представляется возможным, поскольку, сообщает продавец, для короткошерстной у неё слишком длинная шерсть, а до длинношерстной пока не доросла:
- …ждём, пока вырастет до конца, - уточняет он.
К сожалению, саратовец не оставил свой номер телефона, но он принимает сообщения на сайте.
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