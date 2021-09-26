Саратовский «Т Плюс» о доме, где месяц нет воды: «Горячее водоснабжение подается»

В саратовском «Т Плюс» прокомментировали сегодняшнюю публикацию «Комсомолки» о месячном отсутствии воды в центре города.

Напомним, житель дома №15 на Дегтярной рассказал, что возле его подъезда уже на протяжении месяца ведутся работы в коммунальном котловане. Всё это время горячей воды нет, а сегодня отключили и холодную.

- Саратовский филиал "Т Плюс" проводил работу на данном участке трубопровода для замены поврежденного фрагмента коммуникаций. Ремонт выполнялся для того, чтобы в зимний период при повышенной нагрузке не происходило внеплановых отключений отопления и ГВС. Специалисты компании поменяли часть ввода, по которому теплоноситель подаётся к дому и устранили имеющийся дефект. Последствия вскрышных работ будут ликвидированы в ближайшее время. Горячее водоснабжение к дому подается, - сообщили коммунальщики.

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