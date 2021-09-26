Саратовский музей получил финансирование на попытку создать модель вечного двигателя

Два саратовских учреждений культуры получили президентские гранты. Новостями поделился в своём Instagram мэр Михаил Исаев.

Театр «Версия» получил деньги на фестиваль саратовской глиняной игрушки для детей от семи до 14 лет.

А музею-усадьбе Н.Г. Чернышевского выделили финансирование на организацию культурно-выставочного пространства, в том числе: лекции, мастер-классы и попытку создания модели вечного двигателя по разработкам Чернышевского.

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