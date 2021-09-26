Саратовец вышел в финал шоу «Голос. 60+» на Первом канале

Шоу вышло в прямом эфире Первого канала

В минувшую пятницу, 24 сентября, в финал шоу «Голос. 60+» вышел саратовец Николай Гусев. Горожанин выступил в прямом эфире Первого канала.

Наставник 62-летнего Николая – Лайма Вайкуле. Певец исполнил «Сердце» Исаака Дунаевского на слова Василия Лебедева-Кумача. Сердца жюри саратовец покорил танго с микрофонной стойкой.

Финал шоу пройдет 1 октября.

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