Саратовец вышел в финал шоу «Голос. 60+» на Первом канале

Шоу вышло в прямом эфире Первого канала
В минувшую пятницу, 24 сентября, в финал шоу «Голос. 60+» вышел саратовец Николай Гусев. Горожанин выступил в прямом эфире Первого канала.
Наставник 62-летнего Николая – Лайма Вайкуле. Певец исполнил «Сердце» Исаака Дунаевского на слова Василия Лебедева-Кумача. Сердца жюри саратовец покорил танго с микрофонной стойкой.
Финал шоу пройдет 1 октября.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.