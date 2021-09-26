В Саратове две женщины попали в больницу после ДТП с трамваем и маршруткой

Сегодня, 26 сентября, в Кировском районе Саратова столкнулись трамвай и маршрутка. Пострадали два человека, сообщает городская ГИБДД.

В 7:10 утра возле Сенного рынка столкнулись вагон 11-го маршрута и автобус №25. Напомним, несколько часов из-за этого стояли трамваи.

После аварии пришлось госпитализировать двух пассажирок маршрутки – 28-ми и 37-ми лет.

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