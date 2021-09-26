Пятеро жителей Саратовской области попали в больницу после ДТП на трассе

Сегодня, 26 сентября, в Саратовской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Подробности уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Как сообщает «ЧП Саратов», сегодня утром на 142-м километре дороги Р-228 столкнулись Renault и Opel.

Сотрудникам облспаса пришлось доставать 45-летнего водителя «Рено», используя гидравлический инструмента.

На скорой увезли, помимо водителя «Рено», 43-летнюю женщину и трехлетнего мальчика, а из «Опеля» – 45-летнюю женщину и семилетнюю девочку.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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