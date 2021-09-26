В Саратове скончался бывший спикер областной думы Сергей Шувалов

Вчера, 25 сентября, в Саратове на 71-м году жизни скончался бывший председатель региональной думы, доктор экономических наук, профессор Сергей Шувалов. Причиной смерти мог стать COVID-19.

В 1997 году стал первым замминистра экономики, в 98-м – министром. Был вице-губернатором, первым зампредом правительства Саратовской области.

В 2002 году Шувалова избрали депутатов областной думы, а после и спикером регпарламента. В апреле 2005 года был назначен представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительства Саратовской области. С 2010 года был и.о. зампреда регионального правительства, занимался проектом «Электронное правительство».

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