Сегодня, 26 сентября, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. «КВС» ведут работы.

Для ремонта трубопровода на Майской, 4 ограничили холодное водоснабжение жителям этой улицы от дома №4а до Песначно-Уметского тракта.

Закончить обещают к полуночи. Напомним, до этого же времени в ещё двух районах Саратова также отключили холодную воду.

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