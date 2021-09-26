Коронавирусом в Саратовской области заразились за сутки 299 человек

За минувшие сутки в Саратовской области нашли 299 новых случаев коронавируса. Это рекорд с начала пандемии. Всего на сегодня, 26 сентября, в регионе зарегистрированы 87 562 случаев заболевания.

Выздоровели 79 975 человек, за сутки – 232.

В Саратове нашли 105 новых случаев, в Энгельсском районе – 36, а в Балаковском – 31.

Среди заразившихся 15 детей до шести лет, 21 – от семи до 14-ти, 15 подростков 15-19-ти и 86 человек старше 60 лет.

Пневмонию нашли у 121 пациента, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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