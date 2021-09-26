В двух районах Саратова до полуночи отключили холодную воду

Сегодня, 26 сентября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «КВС».

В заводском районе для устранения повреждений на Огородной, 87б водоснабжение ограничили не только жителям этой многоэтажки, но и дома №89, а также №22/28 на 7-й Нагорной.

А в Кировском районе, в самом центре города, для ремонта трубопровода на Челюскинцев, 112 воду отключили абонентам на этой улице – от Вольской до Горького.

По обоим отключениям вернуть водоснабжение обещают к полуночи.

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