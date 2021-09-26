В Саратове ищут высокую престарелую женщину с каре

Фото разместили в саратовском сообществе «Лиза Алерт» в соцсети

Вчера, 25 августа, волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили в своём сообществе в соцсети помощи в поисках 79-летней жительницы облцентра.

Валентина Кичатова пропала 22 сентября. Поисковики сообщили её приметы: рост 175 см, нормального телосложения, седые волосы, стрижка каре, светлые глаза. Женщина была одета в бирюзовое пальто, серые брюки, черные замшевые ботинки, серно-серый блестящий платок и серые варежки.

Если вы где-то видели Валентину, сообщите по одному из номеров: 8-800-700-54-52; 89372240660, 89271221825 (Людмила Соловушка); 112.

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