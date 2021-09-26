Житель центра Саратова пожаловался в соцсети на месячное отсутствие горячей воды

Фото выложили в сеть

В Саратове продолжаются проблемы из-за затягивания коммунальных работ. Возмущенные длительными работами «Т Плюс» горожане жалуются в одном из саратовских сообществ в соцсети.

Саратовец пишет, что в центре города, у дома на Дегтярной, 15, уже месяц выкопана яма и нет горячей воды. Мужчина уточняет, что работы идут очень медленно, и интересуется, сколько ещё потребуется это терпеть. Свои слова автор поста подкрепляет фотографией коммунального котлована.

В комментариях ответила администрация Октябрьского района. Чиновники пишут, что «Т Плюс» обещают закончить работы к 1 октября.

Напомним, это далеко не единственный проблемный участок работ тепловиков. Так, в минувшую пятницу губернатор Валерий Радаев раскритиковал работу «Т Плюс». Ранее компания собиралась закончить подготовку к отопсезону до 30 сентября, но сроки пришлось сдвинуть до 10 октября. Первоначально дать тепло в Саратове планировали 1 октября. На данный момент остается неясным, трубы всех ли саратовцев станут горячими через четыре дня.

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