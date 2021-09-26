Панков поддержал кандидатуру Володина в председатели Госдумы

Депутат Государственной думы седьмого и восьмого созывов Николай Панков одобрил предложение Президента Владимира Путина вновь выбрать Вячеслава Володина спикером нижней палаты парламента. Политик высказался в своём Telegram-канале «Пара слов».

- Володин смог объединить все фракции в Государственной Думе. Для решения задач, которые ставит президент страны. Все эти задачи направлены на защиту целостности государства и интересов наших граждан, - пишет Панков.

Депутат поделился планами проголосовать за избрание Володина председателем Госдумы.

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