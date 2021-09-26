Дождь в Саратове будет идти на протяжении суток

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 26 сентября.

В области облачно с прояснениями, дождливо. Ветер веет с Юго-запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с. Температура колеблется от 10 до 15 градусов тепла.

Ночью ветер сменит направление на северное, скорость не изменится, порывы утихнут. Термометры покажут от 5 до 10 градусов выше нуля, при прояснении шкала градусника опустится до нуля.

В Саратове сейчас +10С. К 10 утра обещают +12С, выше температура не поднимется, а к ночи опустится до +9С. Направление ветра претерпит в течение дня аналогичные региональным изменения, скорость – 2-4 метра в секунду, редкие порывы – до 8 м/с. Пасмурно. В полдень начнется долгий дождь. Синоптики предполагают, что он будет идти около суток.

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