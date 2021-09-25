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Политика25 сентября 2021 19:05

Владимир Путин: Вячеслав Володин достоин возглавить Думу следующего созыва

Наталия Калинина
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Владимир Путин обратился к руководству фракций Госдумы

Владимир Путин обратился к руководству фракций Госдумы

Сегодня, 25 сентября, президент Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством политических партий предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва.

- За предыдущие четыре года руководство Госдумы очень профессионально выстроило работу со всеми фракциями. В целом работа думы 7-го созыва, особенно в столь непростой период пандемии, показала, что руководство фракций может консолидировать свои усилия на самых важных направлениях. В значительной степени такие результаты были достигнуты благодаря Вячеславу Володину. Вам решать в ходе голосования, но я поддерживаю его кандидатуру на выборах в Думу 8-го созыва, - заявил Президент России.

Владимир Путин: Вячеслав Володин достоин возглавить Думу следующего созыва

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