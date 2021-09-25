В Хвалынске два человека пострадали в разбитой об забор иномарке

Ночная авария в Хвалынске

Вчера, 24 СЕНТЯБРЯ, В Хвалынске произошло ДТП, в котором пострадали два человека, информация получена от региональной Госавтоинспекции.

В 23:45 около дома № 210 на Советской случилось ДТП. 31-летний водитель Renault Duster слетел с дороги и врезался в забор. Автомобиль получил серьезные повреждения.

В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.