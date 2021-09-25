Валерий Радаев: ограничения по COVID-19 – это мера вынужденная, необходимая

Сегодня, 25 сентября, Валерий Радаев высказался об эпидемиологической ситуации в Саратовской области. Он ответил на недовольство жителей, столкнувшихся с новыми ограничениями.

- Уважаемые саратовцы, вчера были приняты новые ограничения по эпидемиологической ситуации. Увы, в регионе отмечается увеличение количества заболевших. Наступление холодного времени года, сезонный рост заболеваемости ОРВИ и массовое возвращение из отпусков, а также начало учебного года повлияли на ситуацию.

По рекомендации Роспотребнадзора принято решение в крупных городах и поселках перевести школы на дистанционное обучение на 2 недели. Мера вынужденная, необходимая. И в целом нужно придерживаться санитарных требований: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, - заявил глава региона.

- Очень важно принять своевременные профилактические меры. Вакцинация от коронавируса и гриппа позволяет защититься от тяжелого течения болезни. Сейчас как никогда нужно всем проявить ответственность, - напомнил глава региона.

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