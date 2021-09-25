Михаил Исаев ответил на бурную реакцию саратовцев, недовольных ограничениями по коронавирусу

Михаил Исаев обратился к согражданам

Сегодня, 25 сентября, в связи с новыми ограничениями по коронавирусу в Саратовской области, глава Саратова Михаил Исаев обратился к согражданам со своей позицией по ситуации. Пост размещен на его странице в Инстаграм.

- Дорогие саратовцы! Наблюдаю вашу бурную реакцию на введение новых ограничительных мер. Поверьте, это сделано исключительно ради вашего здоровья и безопасности, - заявил мэр.

- Необходимо максимально исключить передачу вирусов, а это возможно лишь в условиях максимальной разобщенности. Нам всем необходимо запастись терпением. Знаю, что в комментарии придут противники дистанционного обучения, но органы власти руководствуются исключительно рекомендациями Роспотребнадзора и действующими нормативно-правовыми актами. Вы имеете право высказать свое мнение, а мы обязаны действовать согласно букве закона, ориентируясь на актуальные показатели, - пояснил Михаил Исаев и призвал саратовцев проявить сознательность.

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