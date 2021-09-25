В Саратове женщина пострадала в вечерней аварии на мокрой дороге

Фото с места аварии

Вчера вечером, 24 сентября, в Саратове произошла авария, в которой пострадала женщина. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 22:25 напротив дома № 148 по улице Мясницкая. 23-летний водитель «Приоры» врезался в автомобиль Chery Tiggo, за рулем которого была 46-летняя женщина.

В результате ДТП автоледи получила травмы и была доставлена в больницу.

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