В Саратове женщина пострадала в вечерней аварии на мокрой дороге

Фото с места аварии
Вчера вечером, 24 сентября, в Саратове произошла авария, в которой пострадала женщина. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
ДТП было зафиксировано в 22:25 напротив дома № 148 по улице Мясницкая. 23-летний водитель «Приоры» врезался в автомобиль Chery Tiggo, за рулем которого была 46-летняя женщина.
В результате ДТП автоледи получила травмы и была доставлена в больницу.
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