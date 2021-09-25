Школы Энгельса и Вольска тоже переходят на дистанционное обучение

С 27 сентября по 11 октября школы всех крупных городов и районных центров переходят на дистанционное обучение из-за риска распространения коронавируса.

Ученики школ и организаций дополнительного образования с 1 по 11 класс переходят на дистанционный режим обучения в следующих городах: Саратов, Энгельс, Вольск, Маркс, Хвалынск, Ртищево, Пугачев, Аркадак, Красный Кут, Калининск, Петровск, а также рабочих поселках: Татищево, Самойловка, Базарный Карабулак, Мокроус, Лысые горы, Даргачи, селе Балтай и поселке Светлый.

Переход на дистанционное обучение предлагается только в крупных городах и районных центрах.

Педагоги и родители могут обращаться по вопросам обучения по телефону «горячей линии» минобразования области - 8(8452) 49-21-07. Она работает круглосуточно.

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