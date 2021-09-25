В Саратовской области от коронавируса умерли 26 человек за сутки

Сегодня, 25 сентября, в Саратовской области поставлен новый печальный рекорд: за сутки от коронавируса скончались сразу 26 человек. Это максимум с начала эпидемии. Данные предоставлены оперштабом.

За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни еще 26 человек: скончались 15 женщин и 11 мужчин в возрасте от 44 до 92 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 2 846 жителей региона.

Напомним, всего коронавирусом заразились 87 263 жителей Саратовской области, 296 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 79 743 человека, за сутки — 302.

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