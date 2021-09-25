В Саратове пришлось эвакуировать пять человек из-за пожара

Сегодня, 25 сентября, в Ленинском районе Саратова пришлось эвакуировать пять человек из-за пожара. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 2:51 на улице Деловой. Пожар начался в жилом трехэтажном доме. Горели вещи в комнате на площади пять квадратных метров. Из дома пришлось эвакуировать пять человек.

На тушение выезжали два пожарных расчета. Обстоятельства пожара в данный момент уточняются.

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